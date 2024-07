Maxi caduta di gruppo, a farne le spese lo sloveno Roglic che è arrivato al traguardo con circa 2 minuti di ritardo

Biniam Girmay ha vinto anche la 12esima tappa del Tour de France, la Aurillac-Villeneuve-sur-Lot di 203,6 km. Il corridore eritreo della Intermarché-Wanty, maglia verde, ha conquistato il terzo successo di tappa a questo Tour battendo in volata il belga Wout Van Aert del Team Visma Lease a Bike e il francese Arnaud Demare della Arkea B&B Hotels. Lo sloveno Tadej Pogacar del Team Uae Emirates resta in maglia gialla. Da segnalare a 12 km dal traguardo una maxi caduta di gruppo, a farne le spese lo sloveno Primoz Roglic che è arrivato al traguardo con circa 2 minuti di ritardo. Domani è in programma la 13/a tappa, la Agen-Pa di 165.3 km altra frazione in pianura adatta ai velocisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata