Foto da Instagram

Non si conoscono ancora i dettagli su come sia avvenuto l'incidente

Tragedia nel mondo del ciclismo. Il norvegese André Drege ha perso la vita durante la quarta tappa del Giro d’Austria. L’atleta è caduto durante la discesa del Grossglockner ed è morto per le ferite riportate. Non si conoscono ancora i dettagli su come sia avvenuto l’incidente. La tappa è stata vinta dall’italiano Filippo Ganna (Ineos), ma la cerimonia di premiazione è stata annullata a causa del tragico evento. Il 25enne del Team Coop-Repsol (squadra di livello Continental) era in predicato di passare professionista nella prossima stagione con il Team Jayco AlUla.

