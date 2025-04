È la terza volta consecutiva: uguagliato il record di Francesco Moser

Mathieu van der Poel trionfa per la terza volta consecutiva alla Parigi-Roubaix (come Francesco Moser) ed entra di diritto nel mito della più iconica corsa monumento di ciclismo. Il fuoriclasse olandese, dopo i successi del 2023 e 2024, cala il tris precedendo con oltre un minuto di vantaggio il suo rivale più temibile, Tadej Pogacar, al debutto alla Roubaix, che deve accontentarsi della seconda piazza. La svolta a poco meno di 40 chilometri dall’arrivo con i due colossi in fuga. Tradito da una curva, lo sloveno finisce largo e nel fango, l’olandese ne approfitta, raccoglie un vantaggio sufficiente per tenere distante Pogacar che tenta una rimonta impossibile, anche perche van der Poel accelera e allunga tagliando il traguardo con 1′”17 su Pogacar. Pedersen chiude terzo davanti a Van Aert e Vermeersch. Con questo successo Van der Poel vince la sua ottava monumento della carriera, pareggiando il conto con Pogacar. I due corridori hanno vinto 16 delle ultime 27 gare monumento.

La rivincita di Van der Poel dopo il Giro delle Fiandre

La settimana scorsa, Van der Poel era stato battuto da Pogacar al Giro delle Fiandre. Ma oggi è stato il turno dell’olandese tagliare per primo il traguardo nonostante una foratura al Carrefour de l’Arbre poco prima del traguardo. In precedenza, Van der Poel era stato colpito al volto da una borraccia lanciatagli da uno spettatore mentre percorreva un tratto in pavé. Fortunatamente, era riuscito a rimanere in piedi. Qualche settimana fa, all’E3 Saxo Classic, era stato molestato da un altro spettatore che gli aveva sputato in faccia. Sebbene Wout Van Aert abbia preso parte alla Parigi-Roubaix su una bicicletta dotata del rivoluzionario sistema Gravaa – che gli permetteva di regolare la pressione degli pneumatici durante la gara tramite comandi al manubrio – questo non gli ha permesso di vincere. Sabato, tuttavia, la sua compagna di squadra francese Pauline Ferrand-Prévot ha vinto la gara femminile utilizzando lo stesso sistema.

