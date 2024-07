Per il velocista britannico dell'Astana è il 35esimo successo alla Grande Boucle

Marc Cavendish ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2024, la Saint-Jean-de-Maurienne-Saint Vulbas per un totale di 177.4. Per il 39enne velocista britannico dell’Astana Qazaqstan Team è la 35esima vittoria al Tour de France. Tappa pianeggiante dopo le fatiche del Galibier, ma segnata da due cadute causate da due spartitraffico e dalla pioggia. Dopo questa tappa Tadej Pogacar resta in maglia gialla. Domani in programma la sesta tappa la Macon-Dijon di 163.5 km.

Cavendish: “Non ci credo, fatto qualcosa di unico”

“Non ci credo, sono incredulo. È qualcosa di unico. L’Astana ha fatto una grande scommessa su questa vittoria, su questa giornata. Abbiamo fatto una scommessa per venire qui e vincere questa tappa, abbiamo dimostrato cos’è il Tour de France, abbiamo fatto quello che volevamo fare”. Così Marc Cavendish dopo la sua 35esima vittoria al Tour de France, un successo che ha consentito al corridore britannico di superare Eddy Merckx per numero di tappe vinte alla ‘Grande Boucle’. “Era proprio oggi la giornata sulla quale avevamo puntato – ha detto ancora Cavendish -. So come preparare un Tour, sapevo che avremmo avuto un’opportunità, sapevo che sarebbe finita così. I ragazzi hanno fatto esattamente quello che volevamo fare”.

