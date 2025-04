Si è imposto in volata a Crecchio davanti a Colnaghi e Fancellu

Alessandro Covi della Uae Team Emirates ha vinto la prima tappa del Giro d’Abruzzo 2025, di 151 chilometri da Scerni a Crecchio. Il corridore piemontese classe 1998 si è imposto in volata davanti a Luca Colnaghi (Bardiani) e Alessandro Fancellu (JCL Team UKYO). Per lui si tratta della prima vittoria di tappa in tre anni, dalla 20esima tappa del Giro d’Italia 2022. Domani, mercoledì, la seconda delle quattro tappe, da Tocco da Causaria a Penne di 138 km.

🇮🇹 More than 1000 days later since his last win, @AlessandroCovi finds success once again! #IlGirodAbruzzo pic.twitter.com/HRF3jCObY7

— Il Giro d’Abruzzo (@il_GirodAbruzzo) April 15, 2025