Il ciclista sloveno ha conquistato la frazione alpina di 139,6 km da Pinerolo a Valloire

Tadej Pogacar ha vinto la quarta tappa del Tour de France, la frazione alpina di 139,6 km da Pinerolo a Valloire. Il corridore sloveno è scattato negli ultimi chilometri del Galibier, approfittando del gran lavoro della sua squadra che ha sfiancato il gruppo dei migliori, e ha staccato tutti i rivali in salita per poi buttarsi a capofitto in discesa e trionfare in solitaria sul traguardo di Valloire. Alle sue spalle Remco Evenepoel, a 35″, con Juan Ayuso terzo a negare l’abbuono a Primoz Roglic, quarto con lo stesso tempo. Bene anche Jonas Vingegaard, che è stato l’ultimo ad arrendersi in salita a Pogacar per poi esser ripreso in discesa dagli altri uomini di classifica alle sue spalle. Grazie a questo successo il fuoriclasse del team UAE Emirates torna a indossare la maglia gialla, dato che l’ex leader Richard Carapaz è sprofondato sulle pendenze del Galibier.

Rivoluzionata la classifica generale nella prima tappa con arrivo in Francia dopo la Grand Depart dall’Italia. Pogacar torna in vetta con 45″ di vantaggio – anche grazie agli abbuoni – su Remco Evenepoel, terzo Vingegaard a 50″. Giulio Ciccone, nono all’arrivo a 2’41” dal vincitore, si trova al nono posto a 3’20” dal capitano dell’UAE Team Emirates.

