Il campione sloveno dell'UAE Team Emirates è il grande favorito della vigilia: "Il percorso è pieno di sfide mozzafiato, ma ho una squadra formidabile al mio fianco"

“Correre per la prima volta sulle strade del Giro d’Italia mi riempie di grande orgoglio. Il percorso è pieno di sfide mozzafiato, ma ho una squadra formidabile al mio fianco. Sono pronto ad affrontare tutti i colpi di scena che le corse del Grand Tour comportano”. Così Tadej Pogacar in vista del suo esordio al Giro d’Italia nell’edizione 2024 che parte da Torino.

“Il percorso in sé dovrebbe adattarsi a me e alla squadra, ma questo è il World Tour Cycling e tutto può succedere. Lo affronteremo giorno dopo giorno, fase dopo fase, assicurandoci di darci le migliori possibilità di successo. È davvero un onore debuttare in questa gara leggendaria”, ha aggiunto il campione sloveno dell’UAE Team Emirates grande favorito della vigilia.

