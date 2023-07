Il canadese ha trionfato in solitaria rimontando all'ultima salita su Matteo Jorgenson. Vingegaard resta maglia gialla

Michael Woods ha vinto la nona tappa del Tour de France, la frazione di 182,5 km da Saint-Leonard-de-Noblat con arrivo in salita sul mitico Puy de Dome. Il corridore canadese, presente in una fuga a cui il gruppo ha dato ampio spazio fin dal mattino, ha trionfato in solitaria, rimontando all’ultima salita su Matteo Jorgenson (Movistar), che aveva cercato di anticipare gli altri fuggitivi. Seconda piazza per Pierre Latour, a 28 secondi, terzo Matej Mohoric con Jorgenson che ha chiuso al quarto posto.

Vingegaard resta maglia gialla ma Pogacar recupera 8”

Tadej Pogacar rosicchia altri secondi – otto per la precisione – a Jonas Vingegaard ma il danese riesce comunque a mantenere la maglia gialla. Il capitano del team Jumbo-Visma adesso ha un vantaggio di 17″ sul campione sloveno, mentre perde altro terreno Jai Hindley, ora a 2’40” da Vingegaard. Tra gli altri uomini di classifica giornata positiva per Simon Yates e Carlos Rodriguez, che hanno staccato di 14 secondi Hindley, più in difficoltà invece il francese David Gaudu, che ha perso 1’10” da Simon Yates e Pidcock.

