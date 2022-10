Il 26enne piemontese ha vinto contro un altro azzurro, Jonathan Milan

Filippo Ganna vince l’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo in pista di Saint Quentin en Yvelines (in Francia). Per l’atleta piemontese, classe 1996, è il quinto titolo iridato su pista. L’azzurro, fresco detentore del record dell’ora, ha stabilito anche il nuovo primato mondiale della specialità in 3’59”636. Sul secondo gradino del podio c’è un altro italiano, Jonathan Milan.