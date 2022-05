er il ciclista abruzzese della Trek-Segafredo è il primo successo in questa edizione

Milano, 22 mag. (LaPresse) – Giulio Ciccone ha vinto per distacco la 15/a tappa del Giro d’Italia, da Rivarolo Canavese-Cogne di 178 km. Per il ciclista abruzzese della Trek-Segafredo è il primo successo in questa edizione della corsa rosa, la terza in carriera. Con un attacco micidiale nell’ascesa finale di 22km il 28enne Ciccone è riuscito a staccare i compagni di fuga per arrivare sul traguardi di Cogne a braccia alzate. Alle spalle dell’azzurro il colombiano Santiago Buitrago Sanchez della Bahrain Victorius a 1’31”, seguito dallo spagnolo Antonio Pedrero della Movistar a 2’19”, dal britannico Hugh Carthy della EF Education-Nippo a 3’09” e dall’olandese Martijn Tusveld del Team DSM a 4’36”.

Maglia rosa

Richard Carapaz conserva la maglia rosa del Giro d’Italia dopo la 15/a tappa, da Rivarolo Canavese a Cogne di 178 km. L’ecuadoriano del Team Ineos, vincitore del Giro nel 2019, precede nella classifica generale l’australiano Jai Hindley della Bora-Hansgrohe di 07″, il portoghese Joao Almeida dell’Uae Team Emirates di 30″ e lo spagnolo Mikel Landa della Bahrain Victorious si 59″. Quinto Domenico Pozzovivo della Intermarché-Wanty-Gobert a 1’01”; ottavo Vincenzo Nibali della Astana a 2’58”. Il gruppo maglia rosa è arrivato con un distacco a oltre 6′ dal vincitore di tappa Giulio Ciccone. Il Giro osserverà domani il suo secondo giorno di riposo, si riprende martedì con l’atteso tappone alpino da Salò all’Aprica di 202.0 km.

