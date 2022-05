Dodicesimo posto per Vincenzo Nibali nella corsa contro il tempo

L’inglese Simon Yates (BikeExchange-Jayco) ha vinto la 2/a tappa del Giro d’Italia, la cronometro per le strade di Budapest di 9.2 km, con il tempo di 11 minuti a 50 secondi. Secondo posto per l’olandese Mathieu Van der Poel staccato di soli 0.03″ secondi. Terzo posto per l’altro olandese Tom Dumoulin a 0.05 secondi da Yates. Dodicesimo posto per Vincenzo Nibali.

van der Poel mantiene la maglia rosa. L’olandese della Alpecin-Fenix ha ora 0.11 secondi di vantaggio sull’inglese Simon Yates e 0.16 sul connazionale Tom Doumoulin. Vincenzo Nibali è invece staccato di 0.30 secondi.

“Avrei firmato per una prestazione del genere prima del via. Ho fatto una grande cronometro, a pochissimo dal primo posto. Mi sono regalato un altro giorno in Maglia Rosa, e magari anche più di uno visto che domani si finirà molto probabilmente allo sprint e sono chiaramente soddisfatto”, ha spiegato la maglia rosa.

La classifica generale del Giro d’Italia dopo la 2/a tappa:

1. Mathieu van der Poel (Ola/Alpecin-Fenix) 4h47’11”; 2. Simon Philip Yates (Ola/Team BikeExchange-Jayco) a +00’11”; 3. Tom Dumoulin (Ola/Jumbo-Visma) a +00’16”; 4. Matteo Sobrero (Ita/Team BikeExchange-Jayco) a +00’24”; 5. Wilko Kelderman (Ola/Jumbo-Visma) a +00’24”; 6. Ben Tulett (Gbr/Ineos Grenadiers) a +00’24”; 7. Tobias Foss (Nor/Jumbo-Visma) a +00’28” 8. Bauke Mollema (Ola/Trek-Segafredo) a +00’28”; 9. Pello Bilbao (Spa/Bahrain Victorious) a +00’29”; 10. Mauro Schmid (Svi/Quick-Step Alpha Vinyl) a +00’29”.

