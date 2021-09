Battuta allo sprint la favorita olandese Marianne Vos

Terza medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo in svolgimento in Belgio. Elisa Balsamo ha trionfato nella prova élite in linea femminile battendo allo sprint una delle favorite della vigilia, l’olandese Marianne Vos. Bronzo alla polacca Katarzyna Niewiadoma, arrivata a un secondo. Il successo dell’azzurra va ad aggiungersi a quelli di Filippo Ganna a cronometro e di Filippo Baroncini tra gli U23.

