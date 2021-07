Crollato l'ormai ex leader Mathieu Van der Poel

La prima tappa alpina rivoluziona la classifica generale del Tour de France. Dylan Teuns, presente nella fuga di giornata, vince in solitaria l’ottava frazione, la Oyonnax-Le Grand-Bornard di 150 km, caratterizzata da 5 Gpm di cui tre di prima categoria. Per il corridore della Bahrain-Victorious è il dodicesimo successo in carriera. Alle sue spalle si piazza Ion Izaguirre, che si aggiudica lo sprint ristretto con Michael Woods e Tadej Pogacar.

Pogacar in maglia gialla

Il corridore sloveno chiude quarto è protagonista di un grande assolo che gli consente di prendersi la maglia gialla a scapito di Mathieu Van der Poel, crollato al pari di Wout Van Aert.

Nella settima tappa il successo di Mohoric

