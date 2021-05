Il corridore milnaese si è imposto precedendo Affini e Peter Sagan

Finalmente una vittoria di tappa per Giacomo Nizzolo al Giro d’Italia. Il corridore milanese della Team Qhubeka Assos, che ha collezionato in carriera tanti secondi posti nella corsa rosa, si è imposto in volata sul traguardo di Verona nella 13esima frazione precedendo Edoardo Affini e Peter Sagan. Qyarti posto per un altro azzurro, Davide Cimolai.

La maglia rosa resta sulle spalle di Bernal

Tutto invariato in classifica generale con il colombiano Egan Bernal della Ineos Grenadiers che resta in maglia rosa con 45″ di vantaggio sul russo Vlasov e 1’12” su Damiano Caruso.

Nella 12esima tappa a trionfare era stato Vendrame

14esima tappa: arriva lo Zoncolan

Sabato è la giornata dello Zoncolan con una tappa, di 205 chilometri, per scalatori con 14 chilometri con una pendenza media all’8,5%. Si potrebbe dunque leggere al termine della frazione una classifica generale diversa.

