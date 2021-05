Fernando Gaviria prova lanciarsi ma si pianta a 150 metri dall'arrivo ed Ewan lo passa in velocità conquistando la seconda vittoria di tappa

Cabe Ewan si è aggiudicato allo sprint la settima tappa del Giro d’Italia, da Notaresco a Termoli, di 181 chilometri. Fernando Gaviria prova lanciarsi ma si pianta a 150 metri dall’arrivo ed Ewan lo passa in velocità conquistando la seconda vittoria di tappa.

Secondo posto per Davide Cimolai, mentre Tim Merlier al terzo posto. La maglia rosa resta all’ungherese Attila Valter. Lo strappetto al 12% nel finale non ha fatto selezione. Il colombiano Gaviria ha provato a far saltare il banco scattando a 500 metri dall’arrivo creando un buco ma Ewan è riuscito a recuperare. Sagan è uscito troppo tardi e non è riuscito a fare la volata avendo avuto un contatto con Pasqualon.

