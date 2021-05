Vittoria in solitaria del ciclista olandese dopo una fuga

Numero di Taco van der Hoorn a Canale. Il ciclista olandese, in fuga fin dal mattino, ha vinto in solitaria la terza tappa del Giro d’Italia resistendo al ritorno del gruppo, regolato allo sprint da Davide Cimolai. Terza piazza per Peter Sagan, il favorito alla vigilia. Filippo Ganna resta in maglia rosa. Il gruppo, trainato per gran parte della frazione dalla Bora Hansgrohe, è arrivato a 4 secondi dal vincitore. Quarta piazza per Elia Viviani, nella top ten anche Alberto Bettiol, Stefano Oldani e Jacopo Mosca. Van der Hoorn ha piazzato l’affondo decisivo sullo strappo di Guarene, liberandosi di Zoccarato e andando via insieme a Pellaud, a sua volta staccato a meno di 10 km dall’arrivo. Inutile l’iniziativa dei contrattaccanti Giulio Ciccone e Tony Gallopin. Domani è in programma un’altra frazione insidiosa, la quarta tappa da Piacenza a Sestola, con strappo finale e primo banco di prova per gli uomini di classifica.

