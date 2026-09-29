Michael Jordan e la sua nuova vita da investitore

L’ex campione di basket è entrato nel mondo della Nascar e non solo: “Guardando lo sport da un punto di vista economico, ho iniziato a capire quanto sia grande il business”

Michael Jordan in sedici anni di carriera sportiva ha guadagnato ben 94 milioni di dollari – fa sapere Forbes Italia – e anche al termine della sua vita da cestista professionista non mai ha smesso di incassare grosse cifre. L’ex campione dei Chicago Bulls a 63 anni è sempre coinvolto nel mondo dello sport, ma come investitore.

“L’unico obiettivo che avevo era vincere le partite. Una volta che ho iniziato a guardare allo sport da un punto di vista economico e da proprietario, ho iniziato a capire quanto sia grande il business che lo circonda. E oggi, con quello che conosco, vedo che chi è coinvolto nell’organizzazione e i suoi tifosi hanno una comprensione molto maggiore del risultato e sono più propensi a sentirsi partecipi dell’evento. Il modo in cui partecipano al risultato, anche in base alle condizioni della competizione, è molto diverso rispetto al passato”, racconta Jordan a Lisbona, nel corso dell’Sbc Summit.

“Quando ero giovane, guardavo soprattutto un giocatore. In passato i tifosi avevano interesse per gli atleti, ma oggi tutto è molto più coinvolgente. Vogliamo essere come Michael, vogliamo essere lì e vincere le competizioni”.

Michael Jordan e la Nascar

Jordan – a Lisbona accanto a Carsten Koerl, Ceo di Sportradar, società di integrity, dati e statistiche di cui è azionista – è poi tornato nel ruolo di investitore nella Nascar (il campionato automobilistico americano): “Quando sono arrivato in Nascar, ho collegato la mia storia a questo mondo. Ho iniziato a capire in che modo potevamo cambiare ed elevare quello che stavamo facendo. Penso quindi che la Nascar, così come il calcio quando va all’estero, debba continuare a espandersi”.

Michael Jordan a una gara di Nascar, 6 settembre 2026, Darlington, Usa (AP Photo/Matt Kelley)

“Il calcio viene giocato in Brasile, in Europa, a Londra. Quindi, se l’espansione di questo sport è qualcosa che sappiamo essere necessaria, anche la Nascar deve uscire dal Paese. Perché, se rimani concentrato soltanto sul mercato nazionale, a un certo punto puoi arrivare a un limite”.

Michael Jordan e il betting

Sul rapporto tra betting e atleti dice: “Come atleti, vogliamo avere le migliori opportunità per avere successo. E quello che voi state guardando è: qual è il punto più debole del singolo giocatore e del suo comportamento? Possiamo sfruttare questa informazione all’interno di un sistema di betting. Io sono sempre in competizione con voi, perché voi siete qui cercando di trovare un vantaggio e io sono qui cercando di trovare il mio”.

“Se, per esempio, quattro volte su un certo numero di tentativi accade una determinata cosa, questo crea una statistica che può essere inserita nel betting. Ma il betting è anche un confronto con gli altri atleti, che nessuno può davvero controllare. Ed è proprio questo che rende interessante lo sport: non sappiamo quale sarà il risultato”.