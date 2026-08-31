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lunedì 31 agosto 2026

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Palestina da record, segna 168 punti contro le Maldive

Palestina da record, segna 168 punti contro le Maldive
Nazionale maschile di basket della Palestina (Foto da Instagram @pbfpalestine)
Benedetta Mura
Benedetta Mura
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La nazionale ha superato un primato che durava da 48 anni

La Palestina riscrive la storia del basket. La nazionale guidata da Ioannis Diamantakos ha sconfitto le Maldive 168-78 nel match valido per le pre-qualificazioni alla FIBA Asia Cup 2029. Sul parquet di Almaty, in Kazakistan, hanno chiuso la partita con 90 punti di vantaggio e superando per la prima volta quota 160 punti in una gara ufficiale della Federazione internazionale di basket, compresi Mondiali e Olimpiadi. E’ stato quindi infranto un record che durava da 48 anni, quando il Brasile aveva battuto la Cina durante la Coppa del Mondo di Manila del 1978 per 154-97.

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