Palestina da record, segna 168 punti contro le Maldive

La Palestina riscrive la storia del basket. La nazionale guidata da Ioannis Diamantakos ha sconfitto le Maldive 168-78 nel match valido per le pre-qualificazioni alla FIBA Asia Cup 2029. Sul parquet di Almaty, in Kazakistan, hanno chiuso la partita con 90 punti di vantaggio e superando per la prima volta quota 160 punti in una gara ufficiale della Federazione internazionale di basket, compresi Mondiali e Olimpiadi. E’ stato quindi infranto un record che durava da 48 anni, quando il Brasile aveva battuto la Cina durante la Coppa del Mondo di Manila del 1978 per 154-97.