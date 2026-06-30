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martedì 30 giugno 2026

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Fs, il Cda prende atto delle dimissioni di Donnarumma: “Grazie per il lavoro svolto”

Fs, il Cda prende atto delle dimissioni di Donnarumma: “Grazie per il lavoro svolto”
Stefano Donnarumma con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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Il Consiglio di Amministrazione “provvederà ad avviare le procedure previste per assicurare la piena continuità della governance”

 Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni di Stefano Antonio Donnarumma dalla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo”. Lo riferisce il gruppo in una nota. Il Presidente Tommaso Tanzilli, a nome di tutto il Consiglio, “ha espresso il proprio ringraziamento a Stefano Antonio Donnarumma per il lavoro svolto alla guida del Gruppo FS Italiane, riconoscendone l’impegno, la professionalità e il contributo assicurati nel perseguimento degli obiettivi strategici dell’azienda e nello sviluppo dei principali programmi industriali”.

Il Consiglio di Amministrazione “provvederà ad avviare le procedure previste per assicurare la piena continuità della governance e delle attività del Gruppo, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative vigenti”. Il Gruppo FS Italiane inoltre “conferma il proprio impegno nella realizzazione del Piano Industriale, garantendo continuità operativa, efficienza gestionale e piena attuazione dei programmi di investimento a servizio della mobilità del Paese”. 

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