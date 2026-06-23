Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat, in Nba il colpo di mercato dai Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco, come riferisce una fonte ad Ap, si trasferisce nell’ambito di un’operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato due volte Mvp dell’Nba. Con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021. L’accordo tra Bucks e Heat prevede il trasferimento di Antetokounmpo e Bobby Portis a Miami in cambio di Tyler Herro, originario del Wisconsin, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware e Kasparas Jakucionis. Milwaukee otterrà anche la 13ª scelta assoluta del draft Nba di martedì sera, insieme a uno scambio di scelte al primo giro nel 2030, scelte al primo giro nel 2031 e nel 2033 e una scelta al secondo giro nel 2033, ha affermato la fonte. Si conclude così una frenetica trattativa negli ultimi giorni della saga, con i Bucks che hanno valutato per Antetokounmpo le offerte sia di Miami che di Boston.

I precedenti dei Big a Miami

Non è la prima volta che Miami riesce a mettere le mano su una star sottratta alle squadre rivali. Gli Heat hanno compiuto mosse simili ingaggiando Shaquille O’Neal nel 2004 (arrivando alla vittoria del titolo Nba nel 2006) e portando LeBron James e Chris Bosh a giocare al fianco di Dwyane Wade nel 2010 (arrivando a giocare quattro finali Nba in quattro stagioni insieme, con i titoli del 2012 e del 2013). Ora è il turno di Antetokounmpo. A 31 anni, gli Heat credono chiaramente che abbia ancora molti anni di carriera davanti a sé e si presume che con questo accordo offriranno alla superstar greca un rinnovo contrattuale faraonico entro la fine dell’anno. In carriera ha una media di 24,1 punti e 9,9 rimbalzi a partita, con 10 stagioni consecutive in cui ha segnato almeno 22,9 punti di media, di cui tre con una media superiore ai 30 punti a partita.