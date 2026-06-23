Centrosinistra, Renzi a Conte: “Per vincere servono tutti”

Si accende il dibattito nel centrosinistra. Botta e risposta a distanza tra il presidente del M5S, Giuseppe Conte, e il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in vista della costruzione delle alleanze verso le elezioni politiche.

Centrosinistra, Conte: “Oltre a primarie altre soluzioni, potremmo fare come in Regioni”

“Sul tavolo, oltre alle primarie ci sono anche altre soluzioni. Una soluzione potrebbe essere anche quella adottata nelle regioni. Noi non abbiamo mai fatto primarie nelle regioni, ma abbiamo di volta in volta, rispetto ai soggetti candidati, rispetto alle forze di coalizione, valutato tutti insieme qual era il candidato più competitivo. E a quel punto lì, se c’è un candidato più competitivo, siccome io devo andare a vincere, scegli quel candidato”. Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla kermesse del quotidiano La Verità in corso a Roma.

Centrosinistra, Conte: “In passato altre riunioni in 4, è formato naturale”

“Ci sono state altre riunioni nel formato dei quattro pubblicata in foto”, “e non abbiamo parlato di Renzi”, ha aggiunto Conte tornando sullo scatto a quattro con Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che ha scatenato le polemiche.

Quello dei quattro anche per le battaglie sostenute insieme “è un formato naturale – aggiunge -. Quella volta per la prima volta abbiamo pubblicato la foto, per farvi parlare. Ma non è una foto ad escludendum”.

Quanto alle iniziative dell’8 e del 15 luglio, “saranno sempre in quel formato” dei quattro. Se Matteo Renzi sarà dentro o meno “non è decisione da prendere adesso. Adesso è il tempo del programma e dopo sarà il momento di coinvolgere. E il momento di scegliere la leadership”. Conte ha poi aggiunto: “Se non fossi io il premier, non ho bisogno di posizioni prestigiose come presidente del Senato, presidente della Camera e quant’altro. Conte non dovrà essere accontentato in nulla, state tranquilli”.

Renzi a Conte: “Per vincere servono tutti, Casa riformista sarà su scheda”

“Conte? Io ho molta ammirazione per chi è riuscito nel capolavoro di riportare le divisioni nel centrosinistra, mentre il centrosinistra era unito e il centrodestra si spaccava. So che c’è chi a sinistra vuole fare l’opposizione a me, facciano pure”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a ‘L’aria che tira’ su La7. “Casa Riformista sarà sulla scheda elettorale, nel campo del centrosinistra per un’ipotesi alternativa senza che al Quirinale ci vada La Russa, Mantovano” o qualcun altro. “Io devo portare nel centrosinistra i voti di chi detesta Conte, ma per vincere servono tutti. Alla sinistra dico: volete riconsegnare il Paese per dieci anni alla Meloni? Fate pure, io non sarò complice. Se qualcuno preferisce mettere i veti anziché prendere i voti, si spara sui piedi”, ha aggiunto. “Onorato? Va benissimo. C’è il proporzionale, più ce ne sono… Ancora non l’hanno capito”, ha sottolineato Renzi.

Centrosinistra, Renzi: “Conte portò Salvini al Viminale, ma parliamo di futuro no liti”

“Penso che Conte abbia tensioni più interne. Se Conte vuole parlare del passato e fare la gara a sinistra” gli ricordo di quando “ha portato Salvini al ministero dell’Interno. Io suggerirei di parlare del futuro e di non litigare tra di noi”, ha aggiunto Renzi.