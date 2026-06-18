Milano batte Venezia in gara 4: è scudetto per l’Olimpia

Vittoria 72-86 dell’Olimpia Milano in gara 4 della finale scudetto con il Venezia che si è disputata al Palasport Taliercio di Venezia, che dà all’Ea7 il 32esimo titolo della sua storia. “La società biancorossa ha in bacheca anche 9 Coppe Italia (campione in carica) e 6 Supercoppe Italiane (campione in carica) nella bacheca di trofei nazionali – riporta Lega Basket – . Milano è anche la società che ha avuto più apparizioni in finale – questa è stata la 23ª – ed è inoltre la quarta squadra nella storia a vincere tutti e tre i trofei in una stessa stagione. Infatti, prima di lei, ci sono riuscite solo Treviso nel 2002/03, Siena per tre volte tra il 2008 e il 2011 e la Dinamo Sassari nel 2014/15”, si legge ancora. “Nell’era Giorgio Armani – iniziata nel 2008 – Milano ha conquistato 18 trofei, ossia sette titoli nazionali (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e quest’ultimo, 2025/26), cinque Coppe Italia (2016, 2017, 2021, 2022 e 2025) e sei Supercoppe Italiane (2016, 2017, 2018, 2020, 2024 e 2025)”, aggiunge Lega Basket.