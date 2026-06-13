Nba Finals 2026: stanotte gara 5 tra Spurs e Knicks, primo match point New York. Orario e dove vederla

Cresce l’attesa per gara 5 delle Nba Finals 2026: a San Antonio – quando in Italia saranno le 2:30 di domenica 14 giugno – gli Spurs ospitano i New York Knicks nella partita che potrebbe riportare il titolo nella Grande Mela dopo 53 anni. La squadra di Mike Brown conduce la serie per 3-1 dopo la clamorosa gara 4 vinta dai Knicks risalendo da -29, la più grande rimonta nella storia delle Finals.

a historic night with Cap🫡 pic.twitter.com/3qsqwa0gXa — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 12, 2026

L’atmosfera a New York è elettrica: migliaia di tifosi sono pronti a riversarsi nell’area vicino all’arena di Manhattan per guardare la partita sui televisori dei bar e sui maxischermi. La città, che ha già chiuso al traffico alcune strade vicino al Madison Square Garden per i trasporti relativi ai Mondiali di calcio, non ha ancora specificato quali misure di sicurezza saranno adottate per i tifosi dei Knicks che si raduneranno all’esterno.

Tifosi dei New York Knicks dopo gara 4 (AP Photo/Heather Khalifa)

La squadra non ha ancora detto se organizzerà una festa per la visione della partita fuori dall’arena, come aveva fatto all’inizio della serie. Ai Knicks era stato concesso un permesso per una festa per un massimo di 1.000 persone per Gara 4 di mercoledì, ma il proprietario della squadra, James Dolan, si è rifiutato di organizzarla, criticando aspramente il sindaco Zohran Mamdani e il dipartimento di polizia per aver mantenuto il perimetro di sicurezza, i metal detector e altre restrizioni dopo la visita del presidente Donald Trump a Gara 3 di lunedì. Per tutta la postseason, i tifosi dei Knicks si sono riversati a migliaia al Garden, compiendo veri e propri pellegrinaggi verso il luogo conosciuto come la ‘Mecca del basket’ per tifare, stare insieme e celebrare un’impresa straordinaria: 14 vittorie in 15 partite dal 23 aprile e un vantaggio di 3-1 sugli Spurs nella serie al meglio delle sette.

Nba Finals 2026: dove vedere in tv Spurs-Knicks gara 5

Gara 5 delle Nba Finals 2026 tra San Antonio Spurs e New York Knicks è in programma al Frost Bank Center domenica 14 giugno alle 2:30 (ora italiana). Il match sarà trasmesso in diretta su Prime Video, visibile tramite smart tv e in streaming sulla app Prime Video. La partita poi sarà visibile in differita anche su Sky alle 12, 17:15, 19:15 e 21.