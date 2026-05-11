Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 11 maggio 2026

Ultima ora

Nba Playoff 2026, Timberwolves-Spurs 114-109: Minnesota vince e porta la serie sul 2-2

Nba Playoff 2026, Timberwolves-Spurs 114-109: Minnesota vince e porta la serie sul 2-2
Anthony Edwards, Minneapolis, 10 maggio 2026 (AP Photo/Abbie Parr)
Benedetta Mura
Benedetta Mura
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

San Antonio senza la sua stella Wembanyama, espulso nel secondo quarto. Edwards sale in cattedra con una prestazione da 36 punti

Timberwolves-Spurs danno spettacolo e portano la serie sul 2-2. La semifinale dei playoff Nba 2026, a Ovest, continua a regalare emozioni, con Minnesota, padrone di casa, che in gara 4 si impone su San Antonio per 114-109. Fondamentale nell’ultimo quarto il contributo di Anthony Edwards (autore di 36 punti, 6 rimbalzi e 2 assist), capace di prendersi sulle spalle la squadra, rimontare i texani e chiudere il parziale sul 34-25.

Gli Spurs, però, a partire dal secondo quarto, hanno dovuto fare a meno della loro stella: Victor Wembanyama, espulso per aver dato una gomitata a Naz Reid dopo appena 13 minuti di gioco sul parquet del Target Center. Dunque niente fuga per la seconda miglior squadra della Western Conference e discorso rimandato a gara 5 che si giocherà la notte di mercoledì 13 maggio a San Antonio.

Timberwolves

  • Randle, 12 punti, 8 rimbalzi, 3 assist
  • McDaniels, 14 punti, 6 rimbalzi, 3 assist
  • Gobert, 11 punti, 13 rimbalzi, 4 assist
  • Edwards, 36 punti, 6 rimbalzi, 2 assist
  • Dosunmu, 10 punti, 5 rimbalzi, 3 assist
  • Conley, 8 punti, 2 rimbalzi, 2 assist
  • Shannon Jr, 8 punti, 2 rimbalzi, 2 assist
  • Reid, 15 punti, 9 rimbalzi, 4 assist

Spurs

  • Vassell, 14 punti, 1 rimbalzi, 3 assist
  • Champagnie, 8 punti, 4 rimbalzi, 3 assist
  • Wembanyama, 4 punti, 4 rimbalzi, 1 assist
  • Castle, 20 punti, 6 rimbalzi, 4 assist
  • Fox, 24 punti, 4 rimbalzi, 3 assist
  • Bryant, 2 punti, 1 rimbalzi, 0 assist
  • Barnes, 2 punti, 1 rimbalzi, 0 assist
  • Harper, 24 punti, 7 rimbalzi, 1 assist
  • Johnson, 4 punti, 3 rimbalzi, 1 assist
  • Kornet, 7 punti, 9 rimbalzi, 1 assist
© Riproduzione Riservata