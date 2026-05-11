Home > Sport > Basket > Nba Playoff 2026, Timberwolves-Spurs 114-109: Minnesota vince e porta la serie sul 2-2

Timberwolves-Spurs danno spettacolo e portano la serie sul 2-2. La semifinale dei playoff Nba 2026, a Ovest, continua a regalare emozioni, con Minnesota, padrone di casa, che in gara 4 si impone su San Antonio per 114-109. Fondamentale nell’ultimo quarto il contributo di Anthony Edwards (autore di 36 punti, 6 rimbalzi e 2 assist), capace di prendersi sulle spalle la squadra, rimontare i texani e chiudere il parziale sul 34-25.

Gli Spurs, però, a partire dal secondo quarto, hanno dovuto fare a meno della loro stella: Victor Wembanyama, espulso per aver dato una gomitata a Naz Reid dopo appena 13 minuti di gioco sul parquet del Target Center. Dunque niente fuga per la seconda miglior squadra della Western Conference e discorso rimandato a gara 5 che si giocherà la notte di mercoledì 13 maggio a San Antonio.

Timberwolves

Randle, 12 punti, 8 rimbalzi, 3 assist

McDaniels, 14 punti, 6 rimbalzi, 3 assist

Gobert, 11 punti, 13 rimbalzi, 4 assist

Edwards, 36 punti, 6 rimbalzi, 2 assist

Dosunmu, 10 punti, 5 rimbalzi, 3 assist

Conley, 8 punti, 2 rimbalzi, 2 assist

Shannon Jr, 8 punti, 2 rimbalzi, 2 assist

Reid, 15 punti, 9 rimbalzi, 4 assist

Spurs