Nba Playoff 2026, Timberwolves-Spurs 114-109: Minnesota vince e porta la serie sul 2-2

Timberwolves-Spurs danno spettacolo e portano la serie sul 2-2. La semifinale dei playoff Nba 2026, a Ovest, continua a regalare emozioni, con Minnesota, padrone di casa, che in gara 4 si impone su San Antonio per 114-109. Fondamentale nell’ultimo quarto il contributo di Anthony Edwards (autore di 36 punti, 6 rimbalzi e 2 assist), capace di prendersi sulle spalle la squadra, rimontare i texani e chiudere il parziale sul 34-25.
Gli Spurs, però, a partire dal secondo quarto, hanno dovuto fare a meno della loro stella: Victor Wembanyama, espulso per aver dato una gomitata a Naz Reid dopo appena 13 minuti di gioco sul parquet del Target Center. Dunque niente fuga per la seconda miglior squadra della Western Conference e discorso rimandato a gara 5 che si giocherà la notte di mercoledì 13 maggio a San Antonio.
Timberwolves
- Randle, 12 punti, 8 rimbalzi, 3 assist
- McDaniels, 14 punti, 6 rimbalzi, 3 assist
- Gobert, 11 punti, 13 rimbalzi, 4 assist
- Edwards, 36 punti, 6 rimbalzi, 2 assist
- Dosunmu, 10 punti, 5 rimbalzi, 3 assist
- Conley, 8 punti, 2 rimbalzi, 2 assist
- Shannon Jr, 8 punti, 2 rimbalzi, 2 assist
- Reid, 15 punti, 9 rimbalzi, 4 assist
Spurs
- Vassell, 14 punti, 1 rimbalzi, 3 assist
- Champagnie, 8 punti, 4 rimbalzi, 3 assist
- Wembanyama, 4 punti, 4 rimbalzi, 1 assist
- Castle, 20 punti, 6 rimbalzi, 4 assist
- Fox, 24 punti, 4 rimbalzi, 3 assist
- Bryant, 2 punti, 1 rimbalzi, 0 assist
- Barnes, 2 punti, 1 rimbalzi, 0 assist
- Harper, 24 punti, 7 rimbalzi, 1 assist
- Johnson, 4 punti, 3 rimbalzi, 1 assist
- Kornet, 7 punti, 9 rimbalzi, 1 assist