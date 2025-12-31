Gianmarco Pozzecco al Galatasaray: l’ex ct è il nuovo head coach dei turchi

Gianmarco Pozzecco è il nuovo allenatore del Galatasaray Istanbul fino a giugno 2027. L’ex ct della Nazionale torna a vestire i panni dell’head coach dopo la breve esperienza vissuta all’Asvel Villeurbanne durante l’esperienza con l’Italia. La squadra turca occupa soltanto il settimo posto nel campionato nazionale con un bilancio di 7-6. Pozzecco prende il posto di Yakup Sekizkok e guiderà la squadra in occasione del derby del Besiktas del 10 gennaio.

Il Galatasaray: “Pozzecco è un’icona”

“Nato il 15 settembre 1972, Gianmarco Pozzecco è uno dei nomi più iconici del basket italiano sia come giocatore che come allenatore. Nella sua carriera da giocatore nel ruolo di playmaker, Pozzecco ha vestito le maglie di club come Varese, Fortitudo Bologna e Khimki, oltre ad aver giocato con la Nazionale italiana nei Campionati Europei e nelle Olimpiadi di Atene 2004; nella sua carriera di club ha vinto campionati di Serie A italiana e finali di EuroLeague. Dopo la carriera da giocatore, Pozzecco è diventato allenatore e nel 2019 ha vinto la FIBA Europe Cup con il Sassari, venendo nominato Allenatore dell’anno della FIBA Europe Cup 2019. Dopo le ottime prestazioni con il Sassari, Pozzecco ha lavorato con importanti club europei come Milano, ASVEL e Cedevita e dal 2022 al 2025 ha rappresentato il suo Paese come capo allenatore della Nazionale italiana agli Europei e ai Mondiali. Conosciuto per la sua passione, la sua energia a bordo campo e il forte legame che ha instaurato con i suoi giocatori, diamo ancora una volta il benvenuto a Gianmarco Pozzecco nella famiglia Galatasaray e gli auguriamo un periodo ricco di successi sotto i nostri colori giallo-rossi.