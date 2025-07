Nba, Tyrese Haliburton chiede a Jade Jones di sposarlo: il video della proposta di matrimonio

Tyrese Haliburton ha chiesto alla sua fidanzata, Jade Jones, di sposarlo. Il giocatore Nba, come location per la proposta di matrimonio, ha scelto il palazzetto di Iowa State, università all’interno della quale i due futuri sposi si erano conosciuti più di sei anni fa. L’icona degli Indiana Pacers ha approfittato del suo infortunio al tendine d’Achille per organizzare il grande evento con tanto di scritta luminosa gigante “Will you marry me”. “Il luogo dove è iniziata la nostra storia e dove inizia il nostro prossimo capitolo”, ha scritto sui social la guardia 25enne che ha pubblicato foto e video della romantica proposta.