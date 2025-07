Basket, azzurri U20 sui social: “Gli insulti razzisti ci hanno dato la carica”

“Grazie per i commenti razzisti, ci avete dato la carica”. Così David Torresani, uno dei protagonisti della Nazionale di basket U20 campione d’Europa, in una storia di Instagram proprio dopo lo storico successo nella finale contro la Lituania. Taggando tutti i suoi compagni Torresani ha voluto rispondere a tono ai tanti insulti razzisti pubblicati sotto un post della Federazione con cui veniva presentata la squadra in vista del torneo poi vinto. Insulti e offese soprattutto nei confronti dei giocatori neri, che hanno scatenato polemiche e risposte per fortuna positive. Ma la risposta migliore è stata quella degli azzurrini sul campo, con una cavalcata trionfale fino alla finale dominata contro la Lituania.

La vittoria in finale contro la Lituania 83-66

L’Italia under 20 del basket è diventata campione d’Europa ieri sera, 20 luglio, con un vittoria in finale contro la Lituania per 83-66. La squadra allenata da Alessandro Rossi torna dunque a vincere una Medaglia nell’Europeo Under 20 dopo l’edizione del 2013, disputata a Tallinn (Estonia), e conclusa con l’oro vinto dalla squadra allenata da coach Sacripanti.

“Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013. Anche il Ministro Abodi mi ha chiamato per complimentarsi con questi ragazzi”. Così il Presidente Fip Giovanni Petrucci ha commentato la vittoria degli azzurri.