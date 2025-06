Bennedict Mathurin miglior marcatore della partita con 27 punti

Gli Indiana Pacers la spuntano all’esito di una gara combattuta contro gli Oklahoma city thunder e si riportano in vantaggio nella serie (2-1), confermandosi implacabili quando c’è da rialzarsi dopo una sconfitta. Basti pensare che negli ultimi tre mesi dopo un match perso hanno sempre vinto. Decisivo il lavoro di squadra e il contributo, in termini di punti, dei giocatori entrati dalla panchina (48 a 18 in favore dei padroni di casa). Bennedict Mathurin ne ha messi a segno 27 da subentrato, mentre Tyrese Haliburton ha contribuito con 22 punti, 11 assist e nove rimbalzi. Ventuno punti, invece, per Pascal Siakam.

Il coach di Indiana Carlisle: “Questo è il tipo di squadra che siamo”

“Questo è il tipo di squadra che siamo”, ha commentato il coach dei Pacers, Rick Carlisle. “Abbiamo bisogno che tutti siano pronti. Non saranno sempre gli stessi a dare il massimo segnando. Ma è così che dobbiamo fare”. I Thunder – in vantaggio di cinque punti prima dell’ultimo quarto – hanno provato a rispondere con i 26 punti di Jalen Williams, i 24 di Shai Gilgeous-Alexander e i 20 di Chet Holmgren, ma non è basato. “Abbiamo avuto molti momenti positivi durante la partita”, ha osservato l’allenatore Mark Daigneault, “ma loro ne hanno avuti più di noi, e ci hanno surclassato nell’arco di 48 minuti”. Prossimo appuntamento fra due giorni con gara quattro, sempre in Indiana.

PACERS TAKE A 2-1 SERIES LEAD 🔥 The #NBAFinals presented by @YouTubeTV continues Friday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/dk15baiaQw — NBA (@NBA) June 12, 2025

