In caso di vittoria se la vedranno con Oklahoma City

New York batte Indiana e allunga la serie delle Finali di Conference della Eastern Conference, nei playoff Nba. I Knicks vincono in casa per 111-94 e accorciano sul 3-2, forzando gara 6 che si giocherà a Indianapolis, con i Pacers pronti a chiudere la serie e a raggiungere le finali contro Oklahoma City. Per New York un ottimo Jalen Brunson da 32 punti, bene anche Karl-Anthony Towns che ne ha aggiunti 24 con 13 rimbalzi nonostante un infortunio al ginocchio sinistro.

Delude nei Pacers Haliburton, finora protagonista dei playoff: solo 8 punti per lui a referto.

Oklahoma City già alle Finals

Dopo tredici anni OKC torna a giocare le Finals NBA. I Thunder dominando gara-5 contro i Minnesota davanti ai propri tifosi con un 124-94. Shai Gilgeous-Alexander, ancora una volta protagonista con 34 punti e, a coronare la stagione dell’MVP in carica, anche 8 assist, 6 rimbalzi e 2 palle rubate. Oklahoma City domina già dal 1° quarto concedendo a Minnesota soli 9 punti, e controlla il resto della partita anche grazie a Chet Holmgren (22 punti) e Jalen Williams (19).Con il 4-1 ai danni di Minnesota, i Thunder vincono la Western Conference e diventano la prima squadra a qualificarsi per le Finals.

