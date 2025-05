Gara-2 è in programma nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 maggio

Dopo le semifinali della Western ed Eastern Conference, proseguono i playoff Nba 2025 con le sfide decisive per l’accesso alla finale. In gara-1 Oklahoma City, reduce dalla vittoria contro Denver, e Minnesota, che ha eliminato i Golden State Warriors, hanno avuto la meglio i Thunder 114-88 e già nella notte tra giovedì e venerdì avranno la possibilità di allungare.

Thunder-Timberwolves, cosa è successo in gara-1

E’ nella seconda frazione che si accende la partita con le squadra che si superano continuamente nel risultato. Nella terza frazione Oklahoma allunga grazie ad un’ottima difesa e nell’ultimo quarto si porta subito in vantaggio di 10 punti, margine sufficiente per controllare il match fino al termine. Migliore realizzatore per Oklahoma è Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti, seguito da Jaylin Williams con 19 e Chet Holmgren con 15. Per i Timberwolves Julius Randle mette a referto 28 punti.

🏆 TUESDAY’S FINAL SCORES 🏆 Shai Gilgeous-Alexander leads the way with 31 PTS as the @okcthunder take a 1-0 lead in the Western Conference Finals! Jalen Williams: 19 PTS, 8 REB, 5 AST, 5 STL Game 2: Thursday, 5/22 at 8:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/R9DZa9NDwV — NBA (@NBA) May 21, 2025

