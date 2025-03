I Pistons battono Washington: per Fontecchio 8 punti e 5 rimbalzi

Quattro le partite di regular season di Nba disputate nella notte. I Cleveland Cavaliers superano i Brooklyn Nets 109-104 firmando il quindicesimo successo consecutivo. Fondamentale la prestazione di Darius Garland che segna 18 dei suoi 30 punti nel quarto quarto. Successo dei Detroit Pistons che battono i Washington Wizards 123-103.

Match nervoso segnato dalla doppia espulsione di Richaun Holmes e Marcus Smart nell’ultimo quarto per aver dato una gomitata a un avversario. Per i Pistons 27 punti e 10 assist di Cade Cunningham mentre per Simone Fontecchio 8 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 18’30” di gioco.I New Orleans Pelicans superano i Los Angeles Clippers per 127-120. con Zion Williamson che mette a referto una tripla doppia con 22 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Spettacolare la sfida fino all’ultimo canestro vinta dagli Indiana Pacers sui Milwaukee Bucks per 115-114.

Decisiva la tripla di Tyrese Haliburton a 3” dalla fine che porta il punteggio sul 114-114 ma decisivo è anche il fallo in simultanea di Giannis Antetokounmpo sul giocatore dell’Indiana. Dalla lunetta Haliburton non sbaglia e mette la firma sula vittoria dei Pacers.

