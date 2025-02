Philadelphia battuta a New York dai Knicks

Nella nottata dell’Nba i Detroit Pistons battono i Boston Celtics 117 a 97 anche grazie alla prestazione di Malik Beasley che mette dentro 26 punti, cui si aggiungono cinque rimbalzi e due assist. I Philadelphia 76ers cadono sul campo dei New York Knicks (110 a 105 il risultato). Jalen Brunson assicura ai Knicks 34 punti, tre rimbalzi e sette assist.

Ampia vittoria degli Indiana Pacers in casa contro i Toronto Raptors (111 a 91). Ottima prova, per i Pacers, di Tyrese Haliburton (33 punti, tre rimbalzi e 11 assist). Successo in trasferta dei Portland_trail blazers (129 a 121) sui Washington Wizards con Shaedon Sharp che segna 36 punti (oltre a otto rimbalzi e a sei assist). Gli Oklahoma City Thunder superano fuori casa i Brooklyn Nets (129 a 121), anche grazie ai 27 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Finisce, invece, 131 a 109 il match tra i Miami Heat e gli Atlanta Hawks. Per gli gli Heat 24 punti sia per Tyler Herro che per Duncan Robinson. I Chicago Bulls cadono in casa contro i Los Angeles Clippers (122 a 117 per gli ospiti). Un super James Harden mette dentro 30 punti. I Sacramento Kings superano in trasferta gli Utah Jazz 118 a 101 (per Sacramento 26 punti di Keegan Murray), mentre gli Houston Rockets vincono in casa con i san Antonio Spurs (118 a 106), anche grazie ai 25 punti di Amen Thompson.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata