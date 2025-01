Cinque partite nella notte con l'attesa rivincita tra le due squadre migliori della lega

Cinque le partite disputate nella notte Nba, con l’attesa rivincita tra le due squadre migliori della lega. Questa volta gli Oklahoma City Thunder hanno battuto i Cleveland Cavaliers per 134-114 grazie ai 40 punti e 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander.

La sconfitta dei Pistons

Cadono invece i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, battuti in casa dagli Indiana Pacers per 111-100. Per l’azzurro solo 5 punti in diciassette minuti sul parquet. Successo anche dei Phoenix Suns per 130-123 contro i Washington Wizards. Decisivo Devin Booker con 37 punti, mentre Kevin Durant mette a referto 23 punti. Nelle altre partite, Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 89-118 e Sacramento Kings-Houston Rockets 132-127.

