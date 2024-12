Domani il Napoli Basket giochera con una maglia disegnata dai ragazzi dell’Accademia di Belle Arti, per celebrare il compleanno di Napoli. Hanno preso il via i festeggiamenti per Napoli 2500 grazie al progetto “Eterna Neapolis”. Il programma è stato illustrato al MANN da Andrea Di Nino, responsabile area marketing del club alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi.

