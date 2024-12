Chicago Bulls perdono in casa contro i Philadelphia 76ers 100 a 108. Wembanyama ne segna 25 contro i Pelicans

Con 30 punti, 4 rimbalzi e 8 assist Stephen Curry trascina i Golden State Warriors nella vittoria interna contro i Minnesota Timberwolves (114 a 106 il risultato finale). Successo anche per i Los Angeles Lakers nonostante l’assenza di LeBron James. Ottime prestazioni di Anthony Davis (30 punti, 11 rimbalzi e un assist) e D’Angelo Russel (28 punti, 5 rimbalzi e 14 assist). I Chicago Bulls perdono in casa contro i Philadelphia 76ers 100 a 108. Tra gli ospiti si distingue Tyrese Maxey (25 punti, 11 rimbalzi e 14 assist). I Milwaukee Bucks vincono in trasferta con i Brooklyn Nets (118 a 113), anche grazie ai 34 punti messi a segno da Antetokounmpo.

Sconfitta in casa per gli Indiana Pacers contro i Charlotte Hornets (109 a 113). Sugli scudi tra gli ospiti Brandon Miller con 26 punti 6 rimbalzi e 5 assist. Larga vittoria in trasferta per i Denver Nuggets sugli Atlanta Hawks (141 a 111), grazie a un super Jokic che mette a segno 48 punti, 14 rimbalzi e otto assist. Successo interno dei Miami Heats sui Cleveland Cavaliers (112 a 113), anche grazie ai 34 punti di Tyler Herro. Vittoria di misura degli Orlando Magics sui Phoenix Suns (115 a 110) con protagonista Jalen Suggs (26 punti).

Trionfo in trasferta dei Memphis Grizzlies sui Washington Wizards (140 a 112). Vincono in casa, invece, i San Antonio Spurs sui New Orleand Pelicans (121 a 116). Wembanyama protagonista con 25 punti, 10 rimbalzi e un assist. Gli Houston Rockets sbancano sul campo dei Los Angeles Clippers (117 a 106 il risultato). I padroni di casa perdono nonostante i 21 punti e i 12 rimbalzi di Zubac. I Sacramento Kings, infine, travolgono gli Utah Jazz (141 a 97). Kevin Huerter tra i migliori con 26 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

