Successi anche per Indiana Pacers, Houston Rockets, Denver Nuggets, Oklahoma e Los Angeles Clippers

I Los Angeles Lakers hanno sconfitto in trasferta i Phoenix Suns per 128-122 in un match della preseason del campionato Nba. Vittoria anche per i Dallas Mavericks, 109-84 contro i Milwaukee Bucks. Negli altri match disputati nella notte italiana Indiana Pacers-Charlotte Hornets 121-116; Houston Rockets-San Antonio Spurs 129-107; Minnesota Timberwolves- Denver Nuggets 126-132; Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks 104-99; Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 113-91.

