L'assistente di Gianmarco Pozzecco in Nazionale torna negli Usa dopo aver già lavorato a Phoenix

Riccardo Fois torna in Nba. L’assistente di Gianmarco Pozzecco in Nazionale, che aveva già lavorato a Phoenix tra il 2019 e il 2021, entra a far parte dello staff dei Sacramento Kins, guidati da coach Mike Brown, con il ruolo di assistente. Lo annuncia in una nota la franchigia californiana. Negli ultimi anni Fois aveva lavorato in Ncaa con gli Arizona Wildcats.

