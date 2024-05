Timberwolves trascinati dalla stella Anthony Edwards che sfiora la tripla doppia

Come successo nei tre episodi precedenti della serie, anche gara-4 delle finali della Western Conference viene decisa dal punto a punto finale. Questa volta, però, ad avere la meglio sono i Minnesota Timberwolves, trascinati dalla stella Anthony Edwards che sfiora la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. In tripla doppia ci va invece Luka Doncic (28 punti, 15 rimbalzi e 10 assist), ma la sua prestazione non basta ai Dallas Mavs per volare alle Finals.

I Celtics sono già alle Finals, Dallas sperava di arrivarci chiudendo con un “cappotto” la serie contro i Timberwolves ma ora si va a gara-5 giovedì notte a Minneapolis.

