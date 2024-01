La stella dei Lakers e quella dei Bucks hanno ottenuto il maggior numeor dei voti

Sono LeBron James e Giannis Anterokounmpo i due giocatori più votati dai tifosi dell’Nba e dunque i due capitani delle selezioni (rispettivamente la Western e la Eastern) che il 18 febbraio si sfideranno nel match che chiuderà l’All Star Weekend di Indianapolis.

LeBron James alla 20a partecipazione: è record

La stella dei Lakers aggiunge un altro record alla sua infinita carriera: è infatti il primo giocatore ad ottenere la 20esima convocazione per l’All Star Game, superando la leggenda Kareem Abdul-Jabbar. King James diventa dunque il giocatore con più partecipazioni nella storia della lega. Per il due volte Mvp di Milwaukee è invece l’ottava convocazione, figlia anche di una prima parte di stagione sugli scudi con 31.3 punti, 11.7 rimbarlzi e 6.2 assist di media a partita.

I due quintetti base

A compleatare i quintetti base, oltre ai due capitani, saranno per la selezione dell’Ovest: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kevin Durant (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder). A Est invece gli altri quattro prescelti sono Joel Embiid (Philadelphia 76ERS ), Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) e Damian Lillard (Milwaukee Bucks).

Il format e i criteri di scelta

Per il 2024 la lega di basket più importante del mondo ha pensato ad un ritorno al passato con la classica sfida tra Est e Ovest. A decidere le due squadre sono stati i voti dei tifosi, il cui peso specifico contava per il 50%, mentre la restante metà veniva calcolata tra i voti dei giocatori e quelli di 100 giornalisti (coefficente del 25% ciascuno). Si attendono ora i nomi delle riserve che verranno annunciate il primo febbraio.

