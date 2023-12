I biancorossi si sono imposti sul Baskonia al Forum per 76-67. Partita super per Melli e Voigtmann. Ok anche la Virtus Bologna

L’Olimpia Milano chiude con una bella vittoria il girone d’andata di Eurolega. I biancorossi con molte assenze, l’ultima quella della stella Shavon Shields (fuori per almeno 2 settimane per un problema muscolare), si sono imposti al Mediolanum Forum di Assago per 76-67 contro gli spagnoli del Baskonia conquistando la settima vittoria nella più importante competizione europea. A trascinare la squadra di Messina ci hanno pensato capitan Nicolò Melli, autore di 21 punti (record stagionale) e un sontuoso Johannes Voigtmann che ha messo a segno una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbaldi. Con questo successo l’Ea7 resta a due vittorie dalla zona playoff.

Sorride anche la Virtus Bologna che si conferma la grande sorpresa di questa stagione europea. I bianconeri si sono imposti anche sull’infuocato campo del Partizan Belgrado per 77-75 consolidando il secondo posto in classifica alle spalle solo della corazzata Real Madrid. Per la Virtus importante la prestazione di Iffe Lundberg, autore di 16 punti. Bene anche il solito Belinelli con 14 punti mentre vanno in doppia cifra anche Hackett, Shengelia e un sorprendente Abass.

