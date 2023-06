Lo scrive 'The Athletic', sfuma il sogno di vederlo tra gli azzurri

Sembra destinato a sfumare il sogno di vedere Paolo Banchero vestire i colori della nazionale italiana ai prossimi Mondiali di basket nelle Filippine. Secondo il sito ‘The Athletic’, infatti, il rookie dell’anno nella Nba ha scelto di giocare la competizione iridata con Team Usa. Banchero, 20 anni, ha ottenuto il passaporto italiano all’inizio del 2020 (suo padre è di origini italiane) con l’idea che avrebbe giocato per gli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo. Ma i Giochi sono stati ritardati di un anno a causa del Covid-19 e così non il nativo di Seattle non si è mai unito alla nazionale azzurra. Nel frattempo, Banchero ha giocato una stagione a Duke, e una ad Orlando con i Magic della Nba.

Dopo un lungo periodo di riflessione, l’ala di Orlando avrebbe deciso di giocare per Team Usa dall’amministratore delegato Grant Hill, dall’allenatore Steve Kerr e dal direttore generale Sean Ford. Banchero si unisce così al difensore dell’anno Jaren Jackson, agli All-Stars del 2023 Anthony Edwards e Tyrese Haliburton, all’ex All-Star Brandon Ingram, agli astri nascenti Jalen Brunson, Austin Reaves e Mikal Bridges e al veterano sesto uomo Bobby Portis. Usa Basketball non ha ancora fatto l’ annuncio ufficiale del roster, il training camp inizia il 3 agosto a Las Vegas e la prima partita della Coppa del Mondo è il 26 agosto a Manila.

