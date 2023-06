Gara 7 decisiva al Forum di Assago per lo scudetto

Tutto in una notte. Il Forum di Assago si prepara a ospitare l’ultima battaglia della finale scudetto di basket. Questa sera si assegna lo scudetto e si chiude una serie dove le due avversarie non si sono certo risparmiate. L’approdo a gara-7 è il giusto epilogo per quanto hanno offerto in campo. E ora Milano e Bologna, le due regine del campionato, già protagoniste delle ultime due finali (un successo a testa), dopo aver combattuto sei volte nel giro di due settimane e undici volte nel corso della stagione, sono pronte allo sforzo decisivo.

Con l’EA7 Emporio Armani che proverà a sfruttare il fattore campo, sempre rispettato nei quattro precedenti round. La Virtus ha agguantato il 3-3 nella gara di giovedì: si riparte da lì. Sergio Scariolo chiederà ai suoi di ripetere anche al Forum, che dopo nove anni torna a ospitare la decisiva gara-7 della finale ed è ovviamente sold out, la prestazione che li ha portati a tenere sempre in mano il pallino del gioco e a contenere con particolare efficacia l’attacco di Milano.

La ricetta con cui gli emiliani sono riusciti a infliggere la peggior sconfitta della stagione agli uomini di Ettore Messina. Sul fronte dei padroni di casa, le ultime sono state ore di riposo, studio e riflessione. Parola d’ordine: ripartire, per rivedere in azione la miglior versione dell’Olimpia. Scacciando le pressioni, inevitabili, portate dal peso di non poter perdere lo scudetto tra le mura amiche e scendere sul parquet da favorita. Nella serata che può consegnare a Milano lo scudetto numero 30 della sua storia, coach Messina chiede a Shavon Shields di tornare a vestire i panni di uomo decisivo, superando le difficoltà evidenziate in gara-6, dove è stato tenuto a bada dalla ‘sentinella’ Isaia Cordinier. Anche Shabazz Napier deve archiviare le altalenanti prestazioni viste nei round disputati alla Segafredo Arena, soprattutto l’ultima, totalmente incolore. Ma la chiave della vittoria deve passare necessariamente anche dalla personalità di capitan Nicolò Melli.Le Vu Nere, che vanno a caccia del 17° tricolore, puntano sui guizzi di Milos Teodosic, che dovrebbe lasciare Bologna per la Stella Rossa, sulla classe di Marco Belinelli, la leadership di Daniel Hackett, l’energia di Awudu Abass. Occhio alla panchina: sulla carta, Scariolo sembra avere molte più carte da giocare. Di certo c’è che sarà una serata dove non conterà più solo la tecnica, ma anche la gestione delle energie, fisiche e nervose.

La stanchezza di una stagione logorante serpeggia tra le gambe dei protagonisti. Sarà la quarta volta, dalla stagione 2007-2008 nella quale la serie è stata allungata, che lo scudetto si deciderà alla settima partita. Milano può contare su un precedente benaugurante, stagione 2013-14, quando nella gara decisiva si impose sulla Mens Sana Siena, vincendo in rimonta. Ma domani sera in campo non andrà la storia. Lo show del Forum contiene anche un altro importante spunto: il futuro di Scariolo, che potrebbe risolvere il contratto in scadenza nel 2024 e volare all’estero, magari con destinazione Madrid. Per sostituire ‘don Sergio’ sono in salita le quotazioni di Gianmarco Pozzecco, che potrebbe sdoppiarsi tra il lavoro con il club e la Nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata