Cresce l’attesa per la decisiva gara 7 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna in programma venerdì sera al Mediolanum Forum di Assago. In poche ore polverizzati praticamente tutti i biglietti disponibili per il quarto sold out consecutivo per la società biancorossa. I ragazzi di Ettore Messina sono chiamati al riscatto dopo una gara 6 assolutamente deludente e persa con quasi 20 punti di scarto sul campo delle V Nere. Con la vittoria le scarpette rosse festeggerebbero il 30esimo tricolore. In casa bolognese invece si cerca il colpo esterno dopo aver perso tutte e tre le gare che si sono giocate sul campo di Milano. Per quanto riguarda i precedenti l’Olimpia ha giocato 4 gare di playoff decisive per lo scudetto in casa: il bilancio è sul 2-2. Una delle due sconfitte arrivò proprio contro la Virtus nel 1984.

Gli arbitri saranno: Saverio Lanzarini, Manuel Mazzoni, Mark Bartoli. Palla a 2 alle ore 20.30

Gli scommettitori vedono Milano super favorita

Per gli ultimi 40 minuti (più eventuali supplementari) della stagione si torna nuovamente al Forum di Assago, dove i betting analyst di Scommessemania e Newgioco concordano nell’assegnare la quota di 1,48 alla vittoria degli uomini di coach Messina, alla caccia della terza stella. Lontano il colpo esterno di Daniel Hackett e compagni, per il quale si oscilla tra 2,55 e 2,63 nonostante le Vu Nere siano già riuscite a espugnare il Forum in stagione, nel confronto di marzo nella Regular Season. Infine, in controtendenza con le ultime due partite, si prevede che il parziale con più punti segnati sarà il quarto quarto, a 3,30 contro il 3,60 del primo quarto. Per il punteggio totale della partita, l’Over 152,5 si gioca a 1,77.

