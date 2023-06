In un Forum di Assago tutto esaurito, protagonista assoluto l'ala di Milano Shields

L’Olimpia Milano si impone per 79-72 sulla Virtus Bologna in gara 5 della finale Scudetto del basket. La squadra allenata da Ettore Messina conduce ora per 3-2 nella serie con la possibilità di chiudere il discorso in gara 6 a Bologna tra 48 ore o eventualmente di giocarsi il tutto per tutto in gara 7 in casa.

In un Forum di Assago tutto esaurito, protagonista assoluto l’ala di Milano Shields autore di 22 punti. Ottima partita anche di Melli con 13 punti e 12 rimbalzi. Non bastano alla Virtus i 17 punti di Belinelli e i 14 di Cordinier.

