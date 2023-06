Denver campione Nba per la prima volta

Ha dovuto aspettare 47 anni Denver per far festa, ma alla fine il titolo Nba è finito davvero in Colorado: per festeggiare Nikola Jokic ha gettato nella piscina dell’albergo Jamal Murray.

I Nuggets sfruttano a dovere il primo match point in casa e piegano Miami 94-89 al termine di una partita tiratissima che vale il 4-1 nella serie. Ancora una volta è Nikola Jokic, premiato senza discussioni con il titolo di Mvp delle Finali Nba, a trascinare al successo la sua squadra, con 28 punti e 16 rimbalzi.

Jokic, antidivo per eccellenza, vuole solo sentir parlare di vacanze: “E’ bello, il lavoro e finito e possiamo tornare a casa – le prime parole a caldo dopo aver sollevato il Larry O’ Brien Trophy – Siamo una grande squadra, non abbiamo vinto individualmente ma grazie a chi avevamo al nostro fianco. Ed è per questo che significa di più”.

The 2022-23 NBA Champions… the Denver Nuggets! 🏆 pic.twitter.com/5jSNfGjwlg — NBA (@NBA) June 13, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata