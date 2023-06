I Nuggets s'impongono per 109-94. Sugli scudi Jokic e Murray entrambi autori di una tripla doppia

Denver vince a Miami e si riprende il vantaggio del fattore campo nelle Finals Nba. I Nuggets si impongono per 109-94, riscattano la sconfitta in gara-2 e si portano sul 2-1 nella serie. Al Kaseya Center va in scena lo show di Nikola Jokic e Jamal Murray, che chiudono con un bottino complessivo di oltre 60 punti in due: tripla doppia da 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per Jokic, tripla doppia da 34 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist per Murray. Agli Heat stavolta non bastano Jimmy Butler (28 punti) e Bam Adebayo (22 punti e 17 rimbalzi) per evitare la sconfitta. Per Miami, ora, vietato sbagliare sul proprio parquet in gara-4 che andrà in scena venerdì.

🏆 GAME 3 FINAL SCORE 🏆 Nikola Jokic and Jamal Murray make history as the @nuggets take Game 3 to improve to 2-1 in the Finals! Jokic: 32 PTS, 21 REB, 10 AST

Murray: 34 PTS, 10 REB, 10 AST

Jimmy Butler: 28 PTS

Bam Adebayo: 22 PTS, 17 REB Game 4: Friday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/61MA2WNA8F — NBA (@NBA) June 8, 2023

