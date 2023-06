I Nuggets si impongono per 104-93 con la prestazione super di Nikola Jokic

Denver sfrutta il fattore campo e conquista il primo punto nella serie contro Miami valida per le Finals Nba. I Nuggets si impongono per 104-93 con la prestazione super di Nikola Jokic, autore di una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist.

Denver porta cinque giocatori in doppia cifra. Spicca anche Jamal Murray, che chiude con 26 punti e 10 assist, mentre agli Heat non basta il solito Bam Adebayo (26 punti e 13 rimbalzi) in una notte in chiaroscuro per Jimmy Butler (13 punti). Gara 2 si disputa la notte di lunedì, ancora sul parquet di Denver.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata