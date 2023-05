Gli Heat vincono gara-7 in casa dei Celtics 103-84, adesso la sfida contro Denver per aggiudicarsi l'anello

I Miami Heat sbarcano alle finali Nba grazie alla vittoria sui Boston Celtics per 103-84. In luce Jimmy Butler, che ha firmato 28 punti, sette rimbalzi e sei assist, mentre Caleb Martin ha raggiunto i 26 punti e i 10 rimbalzi. Miami, che giovedì sarà a Denver per iniziare l’ultimo confronto al meglio dei sette.

Le finali tra Miami e Denver inizieranno nella notte tra giovedì e venerdì. Per gli Heat è la prima volta dal 2020 e l’ultimo trionfo risale al 2013, quando negli Heat giocava ancora LeBron James. Denver è una delle sei franchigie Nba a non essere mai approdata alle finali (le altre sono Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata