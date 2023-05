I Blancos vincono il loro 11esimo titolo continentale con il canestro di Llull a 3 secondi dalla fine

Grazie ad un canestro di Sergio Llull a soli 3 secondi dalla sirena, il Real Madrid conquista l’Eurolega di basket battendo nella finale di Kaunas i greci dell’Olympiacos per 79-78. Per la compagine spagnola è l’undicesimo titolo di campioni d’Europa nel loro incredibile palmares. Real trascinata al successo anche dai 15 punti del Chacho Rodriguez, ex Olimpia Milano. Per i Blancos anche 13 punti e 10 rimbalzi di Tavares. Non bastano all’Olympiacos i 29 punti di uno scatenato Vezenkov con 9 rimbalzi, e i 21 di Canaan. Nella finale per il terzo posto, successo del Monaco sul Barcellona per 78-66.

