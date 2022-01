I biancorossi ancora alle prese con diverse assenze si prendono uno scalpo di un'altra big dopo la vittoria di Barcellona

Continua il gran momento dell’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo i successi contro Barcellona e Alba Berlino i meneghini continuano la loro mini striscia cogliendo un altro scalpo importante, quello del Cska Mosca. I biancorossi nella capitale russa hanno condotto la gara dall’inizio alla fine chiudendo con il punteggio di 67-57 frutto di una grandissima difesa. A trascinare la squadra di Ettore Messina il solito monumentale Kyle Hines, ex della partita e autore di 12 punti con 4 rimbalzi. Bene anche Devon Hall, miglior marcatore dell’Olimpia con 13 punti alla pari di Troy Daniels. Tra i russi spicca la prova di Iffe Lundberg autore di 15 punti a cui ha aggiunto 4 rimbalzi e 2 assist. Con questo successo Milano consolida il suo terzo posto in classifica con 13 vittorie e 6 sconfitte, alle spalle solo di Real Madrid e Barcellona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata